Rencontre & dédicace avec Marielle Guillou-Peyronnet Librairie Montaigne Bergerac

Rencontre & dédicace avec Marielle Guillou-Peyronnet

Librairie Montaigne 6 Place des Deux Conils Bergerac Dordogne

La librairie Montaigne a le plaisir de recevoir Marielle Guillou-Peyronnet pour une séance de dédicaces autour de son dernier roman « Vendredi Noir à Castelmaure ».

Un beau sportif est retrouvé assassiné près de Toulouse dans son appartement le vendredi 13 décembre. Les mobiles pour le supprimer ne manquent pas la vie de Pierre Johnson est entourée de zones d’ombres.

La Capitaine de police Marie-Françoise Duroc, percutante et peu commode, et le Lieutenant Baptiste Bonnefont, jeune homme discret et frileux, vont mener l’enquête, chacun à sa manière. Les suspects sont nombreux et ils ont 10 jours pour résoudre l’affaire, sinon…

Confrontations avec le passé, choix de son destin, jusqu’où cette enquête va-t-elle les conduire ? .

Librairie Montaigne 6 Place des Deux Conils Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 44 80 librairie.montaigne@orange.fr

English : Rencontre & dédicace avec Marielle Guillou-Peyronnet

The Montaigne bookshop is delighted to welcome Marielle Guillou-Peyronnet for a book signing of her latest novel « Vendredi Noir à Castelmaure ».

German : Rencontre & dédicace avec Marielle Guillou-Peyronnet

Die Buchhandlung Montaigne freut sich, Marielle Guillou-Peyronnet zu einer Signierstunde zu ihrem neuesten Roman « Vendredi Noir à Castelmaure » begrüßen zu dürfen.

Italiano :

La libreria Montaigne è lieta di accogliere Marielle Guillou-Peyronnet per la firma del suo ultimo romanzo, Vendredi Noir à Castelmaure.

Espanol : Rencontre & dédicace avec Marielle Guillou-Peyronnet

La librería Montaigne se complace en recibir a Marielle Guillou-Peyronnet para la firma de su última novela, Vendredi Noir à Castelmaure.

