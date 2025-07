Rencontre dédicace avec Marine Privat-Verfaillie Médiathèque de Laruns Laruns

Rencontre dédicace avec Marine Privat-Verfaillie

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

La médiathèque de Laruns recevra, samedi 2 août 2025, de 10h à 12h, Marine Privat-Verfaillie qui présentera et dédicacera son recueil de poésie « et que brille sur toi le diamant fou ». Il s’agit d’un court recueil de poèmes en vers libres, écrit au milieu des montagnes pyrénéennes des cueillettes de feuilles et de fleurs, des écrits inspirés de la nature invincible et pourtant si fragile qui nous entoure. Recueil illustré de cyanotypes, qui sont des instantanés photographiques faits à la main selon un procédé traditionnel. .

