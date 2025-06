Rencontre & dédicace avec Martine Constantin – Librairie Montaigne Bergerac 21 juin 2025 10:00

Rencontre & dédicace avec Martine Constantin Librairie Montaigne 6 Place des Deux Conils Bergerac Dordogne

2025-06-21 10:00:00

2025-06-21 12:30:00

2025-06-21

La librairie Montaigne a le plaisir de recevoir Martine Constantin à l'occasion de la parution de son nouveau roman « Cassandre 2.0 » aux éditions de L'harmattan, pour une Rencontre suivie d'une séance de dédicaces !

Librairie Montaigne 6 Place des Deux Conils

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English:

The Montaigne bookshop is delighted to welcome Martine Constantin on the occasion of the publication of her new novel « Cassandre 2.0 », published by L'harmattan, for a meeting followed by a signing session!

German:

Die Buchhandlung Montaigne freut sich, Martine Constantin anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Romans « Cassandre 2.0 » beim Verlag L'harmattan zu einem Rencontre mit anschließender Signierstunde begrüßen zu dürfen!

Italiano:

La libreria Montaigne è lieta di accogliere Martine Constantin per celebrare la pubblicazione del suo nuovo romanzo « Cassandre 2.0 », edito da L'harmattan, per una conferenza seguita da una sessione di autografi!

Espanol:

La librería Montaigne se complace en recibir a Martine Constantin para celebrar la publicación de su nueva novela « Cassandre 2.0 », publicada por L'harmattan, con una conferencia seguida de una sesión de firmas

