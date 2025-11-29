Rencontre dédicace avec Martine Maurer Altkirch
1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Séance de rencontre et de dédicace avec Martine Maurer
Rencontre dédicace avec Martine Maurer pour le livre: Des vies en échos, Editions Baudelaire .
1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com
English :
Meeting and signing session with Martine Maurer
German :
Begegnungs- und Signierstunde mit Martine Maurer
Italiano :
Incontro e firma con Martine Maurer
Espanol :
Encuentro y sesión de firmas con Martine Maurer
