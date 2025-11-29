Rencontre dédicace avec Martine Maurer Altkirch

Rencontre dédicace avec Martine Maurer

Séance de rencontre et de dédicace avec Martine Maurer

Rencontre dédicace avec Martine Maurer pour le livre: Des vies en échos, Editions Baudelaire .

1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com

English :

Meeting and signing session with Martine Maurer

German :

Begegnungs- und Signierstunde mit Martine Maurer

Italiano :

Incontro e firma con Martine Maurer

Espanol :

Encuentro y sesión de firmas con Martine Maurer

