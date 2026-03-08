Rencontre-dédicace avec Muriel Gilbert, correctrice au journal Le Monde, chroniqueuse sur RTL Médiathèque Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire
Médiathèque Ernest Labrousse 03B Avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Faites des fautes avec Muriel Gilbert ! ✍️ La plume du Monde & de RTL vous attend le 14 mars pour un atelier décalé et une dictée savoureuse.
Médiathèque Ernest Labrousse 03B Avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr
English :
Make mistakes with Muriel Gilbert! ?? Le Monde & RTL’s writer awaits you on March 14 for an offbeat workshop and a tasty dictation.
