Rencontre-dédicace avec Muriel Gilbert, correctrice au journal Le Monde, chroniqueuse sur RTL Médiathèque Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire

Rencontre-dédicace avec Muriel Gilbert, correctrice au journal Le Monde, chroniqueuse sur RTL

Médiathèque Ernest Labrousse 03B Avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Faites des fautes avec Muriel Gilbert ! ✍️ La plume du Monde & de RTL vous attend le 14 mars pour un atelier décalé et une dictée savoureuse.

.

Médiathèque Ernest Labrousse 03B Avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make mistakes with Muriel Gilbert! ?? Le Monde & RTL’s writer awaits you on March 14 for an offbeat workshop and a tasty dictation.

L’événement Rencontre-dédicace avec Muriel Gilbert, correctrice au journal Le Monde, chroniqueuse sur RTL Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Sud Charente