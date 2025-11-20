Rencontre dédicace avec Nadine Luton-Walter

1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20 09:00:00

fin : 2025-11-20 12:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Rencontre dédicace avec Nadine Luton-Walter

Rencontre dédicace avec Nadine Luton-Walter pour le livre: La Particule, Editions Presses de la cité .

1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com

English :

Book signing with Nadine Luton-Walter

German :

Autogrammstunde mit Nadine Luton-Walter

Italiano :

Firma del libro con Nadine Luton-Walter

Espanol :

Firma de libros con Nadine Luton-Walter

L’événement Rencontre dédicace avec Nadine Luton-Walter Altkirch a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme du Sundgau