Rencontre dédicace avec Nadine Luton-Walter Altkirch

1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-11-20 09:00:00
fin : 2025-11-20 12:00:00
2025-11-20
Rencontre dédicace avec Nadine Luton-Walter pour le livre: La Particule, Editions Presses de la cité .
1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com
English :
Book signing with Nadine Luton-Walter
German :
Autogrammstunde mit Nadine Luton-Walter
Italiano :
Firma del libro con Nadine Luton-Walter
Espanol :
Firma de libros con Nadine Luton-Walter
