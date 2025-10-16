Rencontre dédicace avec Nicolas rouillé au Livre en Fête à Figeac Figeac

Échange autour du livre L’Or et l’Arsenic de Nicolas Rouillé, Prix du Livre du Réel 2024

Échange autour du livre L’Or et l’Arsenic de Nicolas Rouillé, Prix du Livre du Réel 2024. L’auteur aborde les enjeux sociaux et environnementaux de la mine de Salsigne, dans l’Aude. Une des plus grandes mines d’Europe.

Animation par la journaliste Hélène Ferrarini. .

27 rue ortabadial Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 43 11

