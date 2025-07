Rencontre-dédicace avec Noémie Malaize Bibliothèque municipale Trouville-sur-Mer

Rencontre-dédicace avec Noémie Malaize Bibliothèque municipale Trouville-sur-Mer jeudi 7 août 2025.

Rencontre-dédicace avec Noémie Malaize

Bibliothèque municipale 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 16:00:00

fin : 2025-08-07 18:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Le jeudi 7 août, de 16h à 18h, la Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer vous invite à une rencontre-dédicace exceptionnelle avec Noémie Malaize. L’occasion idéale pour échanger avec l’autrice, découvrir son univers littéraire et faire dédicacer vos ouvrages.

Rendez-vous au 176, boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-sur-Mer.

Entrée libre, ouverte à toutes et tous.

Un moment de lecture, de dialogue et de découverte à ne pas manquer !

Le jeudi 7 août, de 16h à 18h, la Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer vous invite à une rencontre-dédicace exceptionnelle avec Noémie Malaize. L’occasion idéale pour échanger avec l’autrice, découvrir son univers littéraire et faire dédicacer vos ouvrages.

Rendez-vous au 176, boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-sur-Mer.

Entrée libre, ouverte à toutes et tous.

Un moment de lecture, de dialogue et de découverte à ne pas manquer ! .

Bibliothèque municipale 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23

English : Rencontre-dédicace avec Noémie Malaize

On Thursday August 7, from 4pm to 6pm, the Trouville-sur-Mer Public Library invites you to an exceptional book signing with Noémie Malaize. The perfect opportunity to chat with the author, discover her literary universe and get your books signed.

Meet at 176, boulevard Fernand Moureaux ? 14360 Trouville-sur-Mer.

Free admission, open to all.

A moment of reading, dialogue and discovery not to be missed!

German : Rencontre-dédicace avec Noémie Malaize

Am Donnerstag, den 7. August, lädt Sie die Stadtbibliothek von Trouville-sur-Mer von 16 bis 18 Uhr zu einer außergewöhnlichen Signierstunde mit Noémie Malaize ein. Die ideale Gelegenheit, um mit der Autorin zu diskutieren, ihre literarische Welt zu entdecken und Ihre Bücher signieren zu lassen.

Treffpunkt: 176, boulevard Fernand Moureaux ? 14360 Trouville-sur-Mer.

Freier Eintritt, offen für alle.

Ein Moment des Lesens, des Dialogs und der Entdeckung, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Giovedì 7 agosto, dalle 16.00 alle 18.00, la Biblioteca municipale di Trouville-sur-Mer vi invita a un eccezionale book signing con Noémie Malaize. L’occasione perfetta per chiacchierare con l’autrice, scoprire il suo mondo letterario e farsi autografare i libri.

Appuntamento al 176, boulevard Fernand Moureaux? 14360 Trouville-sur-Mer.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Un’occasione imperdibile di lettura, dialogo e scoperta!

Espanol :

El jueves 7 de agosto, de 16.00 a 18.00 horas, la Biblioteca Municipal de Trouville-sur-Mer le invita a una excepcional firma de libros con Noémie Malaize. La ocasión perfecta para charlar con la autora, descubrir su universo literario y obtener sus libros firmados.

Cita en el 176, boulevard Fernand Moureaux ? 14360 Trouville-sur-Mer.

Entrada libre y gratuita.

Una ocasión ineludible para leer, dialogar y descubrir

L’événement Rencontre-dédicace avec Noémie Malaize Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Trouville