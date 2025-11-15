Rencontre dédicace avec Philippe Lutz Altkirch

Rencontre dédicace avec Philippe Lutz

1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Rencontre dédicace avec Philippe Lutz.

Philippe Lutz vous porpose une rencontre dédicace pour le livre: Lettres d’Alsace, editions Médiapop .

1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com

English :

Signing session with Philippe Lutz.

German :

Autogrammstunde mit Philippe Lutz.

Italiano :

Firma del libro con Philippe Lutz.

Espanol :

Firma de libros con Philippe Lutz.

