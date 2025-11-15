Rencontre dédicace avec Philippe Lutz Altkirch
Rencontre dédicace avec Philippe Lutz Altkirch samedi 15 novembre 2025.
Rencontre dédicace avec Philippe Lutz
1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Rencontre dédicace avec Philippe Lutz.
Philippe Lutz vous porpose une rencontre dédicace pour le livre: Lettres d’Alsace, editions Médiapop .
1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com
English :
Signing session with Philippe Lutz.
German :
Autogrammstunde mit Philippe Lutz.
Italiano :
Firma del libro con Philippe Lutz.
Espanol :
Firma de libros con Philippe Lutz.
