Rencontre Dédicace avec Pierre-Nicolas Marques Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Durée : 2h de 15h à 17h

Jauge 60 personnes

Jeune auteur-poétiseur bordelais, Pierre-Nicolas Marques présente Mémoire en roue libre, un récit de voyage écrit avec le cœur et les jambes qui retrace sa traversée des Pyrénées à vélo.

La rencontre aura lieu à l’Auditorium Paul Méry de la médiathèque.

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pierre-Nicolas Marques