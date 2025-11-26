Rencontre dédicace avec Renaud de Chaumaray Librairie Montaigne Bergerac

Rencontre dédicace avec Renaud de Chaumaray

Nous sommes très heureux d’accueillir Renaud de Chaumaray, l’auteur d’un roman très remarqué de cette rentrée littéraire !

Quitter la vallée paru aux éditions Gallimard, devrait vous plaire assurément !

Le roman:

Au cœur du Périgord, dans la vallée de la Vézère, Clémence et son fils trouvent refuge dans une maison isolée afin d’échapper à la violence d’un homme. Dans ce lieu resserré, vert et minéral, ils peuvent enfin essayer de se reconstruire. Non loin de là, Fabien se prend à rêver et s’il venait de découvrir une grotte ornée de peintures préhistoriques ? Accompagné de sa fille, le spéléologue amateur, employé à Lascaux IV, se lance dans l’exploration de la cavité inconnue. Dans le village voisin, Guilhèm, un jeune paysan, fait la rencontre de Marion, une vacancière au charme magnétique à laquelle il décide de dévoiler les secrets de sa vallée. .

