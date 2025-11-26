Rencontre dédicace avec Renaud de Chaumaray Librairie Montaigne Bergerac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Librairie Montaigne 6 Place des 2 Conils Bergerac Dordogne

Début : 2025-11-26
Nous sommes très heureux d’accueillir Renaud de Chaumaray, l’auteur d’un roman très remarqué de cette rentrée littéraire !
Quitter la vallée paru aux éditions Gallimard, devrait vous plaire assurément !

Le roman:
Au cœur du Périgord, dans la vallée de la Vézère, Clémence et son fils trouvent refuge dans une maison isolée afin d’échapper à la violence d’un homme. Dans ce lieu resserré, vert et minéral, ils peuvent enfin essayer de se reconstruire. Non loin de là, Fabien se prend à rêver et s’il venait de découvrir une grotte ornée de peintures préhistoriques ? Accompagné de sa fille, le spéléologue amateur, employé à Lascaux IV, se lance dans l’exploration de la cavité inconnue. Dans le village voisin, Guilhèm, un jeune paysan, fait la rencontre de Marion, une vacancière au charme magnétique à laquelle il décide de dévoiler les secrets de sa vallée.   .

Librairie Montaigne 6 Place des 2 Conils Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 44 80  librairie.montaigne@orange.fr

