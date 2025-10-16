Rencontre & dédicace avec Roger Faligot La Bogue d’Or Halle du Carré 9 Redon
Halle du Carré 9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-16 18:30:00
fin : 2025-10-16 20:30:00
2025-10-16
Auteur de l’ouvrage « mystère François Villon, poète, cambrioleur, vagabond et breton ».
Intrigué par l’auteur de « La Ballade des Pendes », le reporter-écrivain a mené une enquête pointue comme un jeu de piste, grâce à une analyse méthodique de ses poèmes, des archives les plus anciennes, des dossiers criminels, explorant les lieux évoqués par Villon.
En présence de la Librairie Libellune. .
