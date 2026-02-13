Rencontre /Dédicace avec Salomé Lahoche pour sa BD Ancolie, Marché des Douves, Bordeaux

Rencontre /Dédicace avec Salomé Lahoche pour sa BD Ancolie Dimanche 15 mars, 14h00 Marché des Douves Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T14:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T14:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:00:00+01:00

Salomé Lahoche décrète qu’elle sera autrice de bande dessinée à 16 ans pour notre plus grand bonheur ! Elle étudie aux Beaux arts d’Angoulême, puis rejoint L’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Ancolie, sa dernière parution est une bande dessinée loufoque, Salomé Lahoche s’empare de la figure de la sorcière avec humour. Entre quête initiatique et aventures noctures improbables, l’autrice convoque des problématiques actuelles, avec finesse. Cette fabuleuse BD est ancrée, dans l’univers si singulier de l’autrice,trash, drôle, intelligent et insolent.

La rencontre sera animée par Bénédicte Coudière et l’association Noustoutes33. Nous évoquerons la fabuleuse bibliographie dont Ernestine,La vie est une corvée, Peur de mourir mais flemme de vivre et Ancolie.

A 14H, Salomé Lahoche proposera une séance dédicace, suivie d’une rencontre à 15H.

La rencontre sera accompagnée de sous-titrage sur écran, et accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

Marché des Douves 4 rue des Douves 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre du WOW Festival 2026 #wow #wowfestivalbdx

Ancolie, Salomé Lahoche © Glénat,2025