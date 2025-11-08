Rencontre-dédicace avec Serge Toubiana Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Rencontre-dédicace avec Serge Toubiana Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 8 novembre 2025.

D’abord aux Cahiers du cinéma, puis directeur de la Cinémathèque française, le journaliste Serge Toubiana est un témoin privilégié de l’histoire du cinéma français. Dans son livre, il revient sur les éloges qu’il a écrits pour ses chers disparus. Cette rencontre modérée par les bibliothécaires permettra de mettre en avant les grands noms du 7ème Art qui ont marqué sa vie.

En fin de séance, vous pourrez échanger avec lui autour d’un verre et faire dédicacer votre livre. Pour l’occasion, la librairie de quartier, « L’Embellie » sera présente.

Entrée libre

À l’occasion de la parution de son dernier livre « On ne connait du film que la scène des adieux » (Calmann Lévy, 2025), Serge Toubiana viendra partager son histoire du cinéma.

Le samedi 08 novembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr