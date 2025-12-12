Rencontre-dédicace avec Sophie Marvaud Lascaux IV Montignac-Lascaux

Rencontre-dédicace avec Sophie Marvaud

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

10h 18h. Dédicace de ses ouvrages phares. Écrivaine reconnue et spécialisée dans les polars préhistoriques, lauréate du prix France Bleu 2021 L’histoire en polar . Libre accès

Écrivaine reconnue et spécialisée dans les polars préhistoriques, d’ailleurs lauréate du prix France Bleu 2021 L’histoire en polar , Madame Marvaud sera présente en boutique pour dédicacer ses ouvrages phares Le choc de Carnac , Les lionnes de Chauvet , La chamane de Lascaux et La Peintre de Lascaux .

Libre accès .

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 99 10

English :

10am 6pm. Signing of her best-selling books. Renowned writer specializing in prehistoric thrillers, winner of the Prix France Bleu 2021 L’histoire en polar . Free access

L’événement Rencontre-dédicace avec Sophie Marvaud Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère