Rencontre dédicace avec Stéphanie Dubin Bibliothèque la Peyratte La Peyratte

Rencontre dédicace avec Stéphanie Dubin
Bibliothèque la Peyratte 16 Bis Grand’Rue La Peyratte Deux-Sèvres
La bibliothèque de La Peyratte accueille l’autrice Stéphanie Dubin pour une rencontre-dédicace autour de son livre Guérir l’enfant en moi . Suivi d’un pot de l’amitié. .
Bibliothèque la Peyratte 16 Bis Grand’Rue La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 27 76 bibliothequelapeyratte@gmail.com
