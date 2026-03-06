Rencontre dédicace avec Stéphanie Dubin Bibliothèque la Peyratte La Peyratte

Rencontre dédicace avec Stéphanie Dubin

Bibliothèque la Peyratte 16 Bis Grand’Rue La Peyratte Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

La bibliothèque de La Peyratte accueille l’autrice Stéphanie Dubin pour une rencontre-dédicace autour de son livre Guérir l’enfant en moi . Suivi d’un pot de l’amitié. .

Bibliothèque la Peyratte 16 Bis Grand’Rue La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 27 76 bibliothequelapeyratte@gmail.com

