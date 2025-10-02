Rencontre-dédicace avec Sylvie Baron Médiathèque Brioude
Rencontre-dédicace avec Sylvie Baron
Médiathèque Médiathèque 2 place Lafayette Brioude Haute-Loire
Début : 2025-10-02 14:30:00
fin : 2025-10-02 15:30:00
2025-10-02
Sylvie Baron, professeure agrégée, a élu domicile dans le Cantal. Ce dernier est devenu un protagoniste de charme au coeur de ses romans. Autrice d’une vingtaine de romans, elle sera présente à la médiathèque pour vous rencontrer !
Médiathèque Médiathèque 2 place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 05 mediatheque@ville-brioude.fr
English :
Sylvie Baron, an associate professor, makes her home in the Cantal. The latter has become a charming protagonist at the heart of her novels. Author of some twenty novels, she will be at the media library to meet you!
German :
Sylvie Baron, eine außerordentliche Professorin, hat sich im Cantal niedergelassen. Dieser ist zu einem charmanten Protagonisten im Herzen ihrer Romane geworden. Sie ist Autorin von rund zwanzig Romanen und wird in der Mediathek anwesend sein, um Sie zu treffen!
Italiano :
Sylvie Baron è una professoressa associata che ha fatto del Cantal la sua casa. Il Cantal è diventato un affascinante protagonista al centro dei suoi romanzi. Autrice di una ventina di romanzi, sarà presente in mediateca per incontrarvi!
Espanol :
Sylvie Baron es una profesora asociada que ha hecho del Cantal su hogar. El Cantal se ha convertido en un protagonista entrañable en el corazón de sus novelas. Autora de una veintena de novelas, estará en la mediateca para conocerle
