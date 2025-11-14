Rencontre dédicace avec Taym, éxilé syrien Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien
vendredi 14 novembre 2025.
Rencontre dédicace avec Taym, éxilé syrien
Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien Gironde
Taym, une odyssée syrienne co écrit avec Charlotte Canat aux éditions Elytis.
Venez découvrir le parcours bouleversant de Taym, jeune Syrien qui retrace dans son livre une incroyable odyssée de son enfance à Alep à son exil à travers la Turquie, la Méditerranée, la Grèce et enfin la France.
Entre violence, déracinement et espoir, son récit mêle la force du témoignage à la beauté d’une écriture littéraire. Un texte fort, lumineux, qui raconte la résilience et la quête d’avenir d’une jeunesse marquée par la guerre. .
Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr
