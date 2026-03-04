Rencontre dédicace avec Tetyana Ogarkova, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Rencontre dédicace avec Tetyana Ogarkova Jeudi 19 mars, 18h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

« La guerre affecte les catégories les plus fondamentales de l’existence : le rapport au temps et à l’espace, à la beauté et à l’amour, au foyer ou à la mort. Elle fait tout autant émerger de nouvelles notions, comme « l’après-vie », cette existence d’une personne qui a déjà tout perdu. Pourquoi cette période de destruction, d’extrême précarité individuelle et collective, remet-elle aussi en lumière la force de la confiance en son prochain ou le besoin de poésie ?

À partir de leurs allers-retours dans les zones de combat dévastées, des histoires qu’on s’y raconte, de leurs observations et de leurs rencontres, Tetyana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko ont composé ce saisissant témoignage philosophique. Fenêtre sur le réel, ode à la littérature, il s’attache à comprendre et à transmettre les enseignements de la vie à la lisière, « cet endroit où la vie se bat avec acharnement pour se défendre et défendre chaque millimètre lui appartenant ». » (Gallimard, 2026) Dans le cadre de la saison ukrainienne labellisée.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Pour son livre « La vie à la lisière » (Gallimard, 2026) Adulte Rencontre