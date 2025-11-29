Rencontre dédicace avec Val Reiyel La Médiathèque Trouville-sur-Mer

Rencontre dédicace avec Val Reiyel

L’autrice Val Reiyel vous donne rendez-vous le samedi 29 novembre, de 10h à 13h et de 14h à 16h, à la Médiathèque, pour une rencontre conviviale autour de ses œuvres. Un moment de partage idéal pour découvrir son univers et repartir avec un livre dédicacé !

Elle échangera avec les lecteurs et dédicacera ses romans et sa BD jeunesse, parmi lesquels

– Victor de Notre-Dame

– La Moumoute du Mammouth Helmouth

– Irineï et le Grand Esprit du Mammouth

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23

English : Rencontre dédicace avec Val Reyel

Meet author Val Reiyel on Saturday November 29, from 10am to 1pm and 2pm to 4pm, at the Médiathèque, for a friendly meeting to discuss her works. An ideal opportunity to discover her world and leave with a signed book!

German : Rencontre dédicace avec Val Reiyel

Die Autorin Val Reiyel lädt Sie am Samstag, den 29. November, von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in die Mediathek zu einem geselligen Treffen rund um ihre Werke ein. Ein idealer Moment, um ihre Welt zu entdecken und ein signiertes Buch mit nach Hause zu nehmen!

Italiano :

Incontrate l’autrice Val Reiyel alla Médiathèque sabato 29 novembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, per una chiacchierata informale sul suo lavoro. È l’occasione perfetta per scoprire il suo mondo e lasciare un libro autografato!

Espanol :

El sábado 29 de noviembre, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00, la Médiathèque acogerá a la escritora Val Reiyel para una charla informal sobre su obra. Es la ocasión perfecta para descubrir su universo y llevarse un libro firmado

