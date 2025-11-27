Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau Dans les âmes et les urnes Place de la liberté Pays de Belvès

Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau Dans les âmes et les urnes

Place de la liberté Grande salle de la mairie de Belvès Pays de Belvès Dordogne

Début : 2025-11-27

2025-11-27

Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau

Jeudi 27 novembre à 18h30

Grande salle de la mairie de Belvès

Entrée libre

Dans les âmes et les urnes : 10 ans à la rencontre de la France qui vote FN

Place de la liberté Grande salle de la mairie de Belvès Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 71 59

English : Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau Dans les âmes et les urnes

Signing session with Vincent Jarousseau

Thursday November 27 at 6:30pm

Great Hall of the Belvès Town Hall

Free admission

Dans les âmes et les urnes (In the souls and the ballot boxes): 10 years of encounters with France’s FN voters

German : Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau Dans les âmes et les urnes

Autogrammstunde mit Vincent Jarousseau

Donnerstag, den 27. November um 18.30 Uhr

Großer Saal des Rathauses von Belvès

Eintritt frei

Dans les âmes et les urnes : 10 Jahre auf der Suche nach dem Frankreich, das FN wählt

Italiano :

Sessione di firme con Vincent Jarousseau

Giovedì 27 novembre alle 18.30

Sala Grande del Municipio di Belvès

Ingresso libero

Dans les âmes et les urnes (Nelle anime e nelle urne): 10 anni di incontri con la Francia che vota FN

Espanol : Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau Dans les âmes et les urnes

Sesión de firmas con Vincent Jarousseau

Jueves 27 de noviembre a las 18.30 h

Gran Sala del Ayuntamiento de Belvès

Entrada libre

Dans les âmes et les urnes (En las almas y en las urnas): 10 años de seguimiento de la Francia que vota FN

