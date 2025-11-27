Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau Dans les âmes et les urnes Place de la liberté Pays de Belvès
Place de la liberté Grande salle de la mairie de Belvès Pays de Belvès Dordogne
Dans les âmes et les urnes : 10 ans à la rencontre de la France qui vote FN
Dans les âmes et les urnes : 10 ans à la rencontre de la France qui vote FN .
English : Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau Dans les âmes et les urnes
Signing session with Vincent Jarousseau
Thursday November 27 at 6:30pm
Great Hall of the Belvès Town Hall
Free admission
Dans les âmes et les urnes (In the souls and the ballot boxes): 10 years of encounters with France’s FN voters
German : Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau Dans les âmes et les urnes
Autogrammstunde mit Vincent Jarousseau
Donnerstag, den 27. November um 18.30 Uhr
Großer Saal des Rathauses von Belvès
Eintritt frei
Dans les âmes et les urnes : 10 Jahre auf der Suche nach dem Frankreich, das FN wählt
Italiano :
Sessione di firme con Vincent Jarousseau
Giovedì 27 novembre alle 18.30
Sala Grande del Municipio di Belvès
Ingresso libero
Dans les âmes et les urnes (Nelle anime e nelle urne): 10 anni di incontri con la Francia che vota FN
Espanol : Rencontre dédicace avec Vincent Jarousseau Dans les âmes et les urnes
Sesión de firmas con Vincent Jarousseau
Jueves 27 de noviembre a las 18.30 h
Gran Sala del Ayuntamiento de Belvès
Entrada libre
Dans les âmes et les urnes (En las almas y en las urnas): 10 años de seguimiento de la Francia que vota FN
