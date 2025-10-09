Rencontre-dédicace avec Vincent Message chez Mots & Images Librairie Mots et Images Guingamp

Rencontre-dédicace avec Vincent Message chez Mots & Images Librairie Mots et Images Guingamp jeudi 9 octobre 2025.

Librairie Mots et Images 10 Rue Saint-Yves Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Vincent Message présentera son nouveau roman La folie Océan, paru aux éditions du Seuil, un roman qui commence comme un documentaire sur la faune et la flore de la Côte de Granit Rose et qui se poursuit en thriller écologique captivant, abordant des sujets d’actualité au plus près du réel. Accrochez-vous ! .

