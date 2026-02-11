Rencontre & dédicace avec Willerval Sarlat-la-Canéda

Rencontre & dédicace avec Willerval

La pelle aux idées Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Vendredi 20 février Rencontre avec Willerval L’après-midi Dédicaces à La Pelle aux Idées

L’auteur Willerval sera présent à la librairie pour rencontrer les lectrices et lecteurs et dédicacer son roman.

18h Présentation du livre et rencontre à la bibliothèque de Borrèze

Rencontre en partenariat avec l’association Blablablibli. .

La pelle aux idées Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 13 75 74

