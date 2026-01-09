Rencontre-dédicace avec Xavier Coste Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Xavier Coste vient nous parler de son travail d’auteur et d’illustrateur de bandes dessinées. Dans le cadre des Mycéliades, dont le thème est la résilience, Xavier Coste reviendra, entre autres, sur son adaptation de 1984, roman de George Orwell et de sa suite, Journal de 1985.

La rencontre se poursuivra d’une séance dédicace.

Public adulte, à partir de 14 ans.

Venez découvrir le travail de l’auteur-illustrateur Xavier Coste, dans le cadre du festival Les Mycéliades.

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

+33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



