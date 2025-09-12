Rencontre dédicace avec Xavier Ozef Villé
Rencontre dédicace avec Xavier Ozef Villé vendredi 12 septembre 2025.
Rencontre dédicace avec Xavier Ozef
11 rue Louis Pasteur Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-12 17:30:00
fin : 2025-09-12 19:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Rencontre dédicace avec Xavier Ozef
Venez découvrir ses 2 romans
Animal Joe et Les Substantiels
« Coup de Cœur des Darons » .
11 rue Louis Pasteur Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 57 23 98 librairie.lesdarons@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre dédicace avec Xavier Ozef Villé a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé