Rencontre-dédicace avec Yasmina Khadra Médiathèque James Baldwin Paris

Dans le cadre du Festival du Livre de Paris nous recevons Yasmina Khadra, écrivain franco-algérien à l’occasion de la sortie de son dernier livre Le prieur de Bethléem aux éditions Flammarion.

Yasmina Khadra tisse le destin d’un moine palestinien né d’un père musulman et d’une mère chrétienne, pris dans la tourmente de la guerre et de la foi, pour interroger la violence, la culpabilité et la possibilité d’une rédemption en Terre sainte. Avec talent, l’auteur déploie un texte d’une force impressionnante et empreint d’une poésie très évocatrice sur l’histoire de la Palestine et de cette tragédie contemporaine.

Auteur d’une œuvre d’une trentaine de romans, multi-primés, pour certains adaptés au cinéma et au théâtre, il est traduit dans une quarantaine de pays. Parmi ses ouvrages les plus célèbres figurent Les Hirondelles de Kaboul, qui dépeint la vie sous le régime taliban en Afghanistan, L’Attentat, qui explore les conséquences du terrorisme sur la vie personnelle, et Ce que le jour doit à la nuit, un roman plus intime sur l’Algérie coloniale.

Un entretien d’une heure avec des bibliothécaires sera suivi d’une séance de dédicace avec la librairie de l’Atelier.

En présence d’interprètes LSF français.

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



