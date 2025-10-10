Rencontre-Dédicace Cécile Mury Librairie Le Grand Bain Bannalec

Rencontre-Dédicace Cécile Mury Librairie Le Grand Bain Bannalec vendredi 10 octobre 2025.

Rencontre-Dédicace Cécile Mury

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Auteure et journaliste cinéma à Télérama.

Sur réservation.

Paris Hollywood Son premier roman.

Une comédie romantique au charme fou et débordant d’humour. Entre Pierre Richard et Pretty Woman. .

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre-Dédicace Cécile Mury Bannalec a été mis à jour le 2025-10-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS