Rencontre-Dédicace Cécile Mury Librairie Le Grand Bain Bannalec
Rencontre-Dédicace Cécile Mury Librairie Le Grand Bain Bannalec vendredi 10 octobre 2025.
Rencontre-Dédicace Cécile Mury
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Auteure et journaliste cinéma à Télérama.
Sur réservation.
Paris Hollywood Son premier roman.
Une comédie romantique au charme fou et débordant d’humour. Entre Pierre Richard et Pretty Woman. .
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre-Dédicace Cécile Mury Bannalec a été mis à jour le 2025-10-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS