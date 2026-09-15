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Rencontre dédicace : Chantal Delacôte Place de la Baille Luxeuil-les-Bains

mardi 15 septembre 2026 · Place de la Baille · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de la Baille
Adresse
Bibliothèque
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Rencontre dédicace : Chantal Delacôte

Place de la Baille Bibliothèque Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Rencontre avec l’autrice vosgienne et présentation de son dernier roman : Et si c’était autrement.   .

Place de la Baille Bibliothèque Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 14 96 

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English : Rencontre dédicace : Chantal Delacôte

L’événement Rencontre dédicace : Chantal Delacôte Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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