Rencontre dédicace Charroux
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Rencontrez Evelyne Debourg, Meilleure Cantinière de France, pour une séance dédicace gourmande à la Maison du Tourisme de Charroux. Échanges, convivialité.
Maison du Tourisme Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 87 71
English :
Meet Evelyne Debourg, Meilleur Cantinière de France, for a gourmet signing session at the Maison du Tourisme in Charroux. Exchanges, conviviality.
