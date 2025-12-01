Rencontre dédicace

Maison du Tourisme Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Rencontrez Evelyne Debourg, Meilleure Cantinière de France, pour une séance dédicace gourmande à la Maison du Tourisme de Charroux. Échanges, convivialité.

.

Maison du Tourisme Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 87 71

English :

Meet Evelyne Debourg, Meilleur Cantinière de France, for a gourmet signing session at the Maison du Tourisme in Charroux. Exchanges, conviviality.

L’événement Rencontre dédicace Charroux a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Val de Sioule