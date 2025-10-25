Rencontre dédicace Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat
Rencontre dédicace Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat samedi 25 octobre 2025.
Rencontre dédicace
Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
La médiathèque Parenthèse invite l’artiste Jean-Pierre Corbel pour une rencontre autour de son livre L’étonnant Voyage dans la Lumière . Entrée libre. .
Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 56 00
