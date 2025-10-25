Rencontre dédicace Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat

Rencontre dédicace Médiathèque La Parenthèse Châtelaudren-Plouagat samedi 25 octobre 2025.

Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

La médiathèque Parenthèse invite l’artiste Jean-Pierre Corbel pour une rencontre autour de son livre L’étonnant Voyage dans la Lumière . Entrée libre. .

Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 56 00

