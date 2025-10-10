Rencontre dédicace Claude Siméon Aristoloche Pistoloche Pélissanne
Rencontre dédicace Claude Siméon
Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 18h30. Aristoloche Pistoloche 6 rue Foch Pélissanne Bouches-du-Rhône
La librairie Aristoloche Pistoloche vous propose une rencontre avec Claude Siméon, ethnobotaniste de basse Provence.
Claude Siméon viendra à Pélissanne pour présenter son ouvrage « Herbier des collines et des chemins » paru chez Actes Sud. Venez à la rencontre de ce passionné pour échanger avec lui et découvrir son livre ! .
Aristoloche Pistoloche 6 rue Foch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 77 93 76 36 librairie.aristoloche@gmail.com
English :
The bookshop Aristoloche Pistoloche proposes a meeting and dedication evening with Claude Siméon, ethnobotanist.
German :
Die Buchhandlung Aristoloche Pistoloche lädt Sie zu einem Treffen mit Claude Siméon, einem Ethnobotaniker aus der Basse Provence, ein.
Italiano :
La libreria Aristoloche Pistoloche vi invita a un incontro con Claude Siméon, etnobotanico della Bassa Provenza.
Espanol :
La librería Aristoloche Pistoloche le invita a un encuentro con Claude Siméon, etnobotánico de la Baja Provenza.
L’événement Rencontre dédicace Claude Siméon Pélissanne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes