Rencontre dédicace Claude Siméon Aristoloche Pistoloche Pélissanne

Rencontre dédicace Claude Siméon

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 18h30. Aristoloche Pistoloche 6 rue Foch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

La librairie Aristoloche Pistoloche vous propose une rencontre avec Claude Siméon, ethnobotaniste de basse Provence.

Claude Siméon viendra à Pélissanne pour présenter son ouvrage « Herbier des collines et des chemins » paru chez Actes Sud. Venez à la rencontre de ce passionné pour échanger avec lui et découvrir son livre ! .

Aristoloche Pistoloche 6 rue Foch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 77 93 76 36 librairie.aristoloche@gmail.com

English :

The bookshop Aristoloche Pistoloche proposes a meeting and dedication evening with Claude Siméon, ethnobotanist.

German :

Die Buchhandlung Aristoloche Pistoloche lädt Sie zu einem Treffen mit Claude Siméon, einem Ethnobotaniker aus der Basse Provence, ein.

Italiano :

La libreria Aristoloche Pistoloche vi invita a un incontro con Claude Siméon, etnobotanico della Bassa Provenza.

Espanol :

La librería Aristoloche Pistoloche le invita a un encuentro con Claude Siméon, etnobotánico de la Baja Provenza.

