Rencontre-dédicace de Jean-Marc Savoye Villa Savoye Poissy

Venez partager un moment privilégié lors de cette rencontre-dédicace avec le descendant de Pierre et Eugénie Savoye et plongez dans l’intimité d’un patrimoine devenu universel. Auteur de l’ouvrage Les Heures Claires de la villa Savoye (illustrations de J.-P. Delhomme), Jean-Marc Savoye évoquera à travers ses souvenirs familiaux les liens uniques entre ses grands-parents, les commanditaires de la villa, et Le Corbusier, mais aussi la vie quotidienne de sa famille dans cette maison visionnaire et avant-gardiste dans les années 30. Grâce à ce moment unique, vous découvrirez le destin d’un couple éclairé qui a osé faire de la Modernité son art de vivre.

Informations pratiques : dimanche 19 octobre, 15h, villa Savoye, réservation obligatoire

Villa Savoye 82 rue de Villiers, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France https://www.villa-savoye.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.villa-savoye.fr »}] Villa baptisée « Les Heures Claires », construite de 1929 à 1931 par les architectes Le Corbusier et son cousin et associé Pierre Jeanneret pour la famille de Pierre Savoye, administrateur fortuné d’une compagnie d’assurances. « Posée au milieu de l’herbe comme un objet », la villa est implantée sur un vaste terrain libre de toute contrainte. Construite en béton armé, elle constitue un manifeste des idées corbuséennes en cinq points pour une architecture nouvelle (la construction sur pilotis, le toit-jardin, le plan libre, la façade libre et la fenêtre en long bandeau). L’édifice comporte un garage pour trois automobiles, la courbe de la voie d’accès s’imprimant sur le plan du rez-de-chaussée. Maltraitée avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la villa a été sauvée à la suite d’une pétition internationale. Elle est aujourd’hui ouverte à la visite à la suite des travaux de restauration menés depuis 1963 (gros œuvre et peintures intérieures). En voiture : – Depuis Paris : Porte de Saint-Cloud, A13, sortie n° 7 vers Poissy et D153 / Porte Maillot, N13 et A14, sortie n° 6 vers Poissy et D153, entrée n° 5 (suivre la direction Villa Le Corbusier) – Depuis Versailles : A12 et A13 vers Rouen, sortie n°7 vers Poissy et D153, entrée n° 5 En RER : ligne A gare de Poissy puis bus 3 direction « La Coudraie », arrêt « villa Savoye » En train : ligne J : arrêt gare de Poissy puis bus 3 direction « La Coudraie », arrêt « villa Savoye »

© Ministère de la Culture / Clémence Trossevin