Rencontre & dédicace de Myriam ANGILELLA-SCOT Campagnac

Rencontre & dédicace de Myriam ANGILELLA-SCOT Campagnac dimanche 10 août 2025.

Rencontre & dédicace de Myriam ANGILELLA-SCOT

Campagnac Aveyron

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Venez assister à la dédicace de Myriam ANGILELLA-SCOT, auteure de la région.

Dimanche 10 août, à la Maison de Marie , Rue de l’Oratoire, dans la cour, derrière l’église.

Myriam ANGILELLA-SCOT vous présentera ses livres d’histoire et ses romans qui évoquent Campagnac.

Le thé, les jus de fruits et les petits gâteaux vous attendent !

Contact 06 83 07 19 80 .

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie +33 6 83 07 19 80 marmotsculture@free.fr

English :

Join us for a book signing by local author Myriam ANGILELLA-SCOT.

German :

Seien Sie bei der Signierstunde der regionalen Autorin Myriam ANGILELLA-SCOT dabei.

Italiano :

Venite a godervi la firma del libro dell’autrice locale Myriam ANGILELLA-SCOT.

Espanol :

Venga y disfrute de la firma de libros de la autora local Myriam ANGILELLA-SCOT.

