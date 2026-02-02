Rencontre dédicace des livres à croquer Pôle interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Rencontre dédicace des livres à croquer

Pôle interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

17h30. Rencontre-dédicace autour du livre jeunesse Croq’vadrouille en Périgord et du livre Savoureux Périgord Un terroir, une histoire, des cuisines . Sur réservation. Gratuit

Proposé dans le cadre de Février Gourmand.

Rencontre-dédicace autour du livre jeunesse Croq’vadrouille en Périgord et du livre Savoureux Périgord Un terroir, une histoire, des cuisines . En présence d’Hélène Lafaye-Fouhéty, auteur, et de Michaël Bettinelli, dessinateur.

Hélène Lafaye-Fouhéty possède des origines périgourdines. Curieuse du monde passé et présent qui l’entoure, elle en a fait à la fois métier et objet d’étude. Géographe, elle a mené de nombreuses recherches sur le renouveau des campagnes françaises.

Michaël Bettinelli est dessinateur, auteur à succès des séries Le Grimoire Pourpre et Les Enquêtes du Pichou Gens où, imprégné par les contes et légendes du Limousin, il revisite les récits fantastiques et diaboliques en inventant des aventures facétieuses qui font toujours la part belle à la découverte de notre patrimoine.

Sur réservation .

Pôle interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre dédicace des livres à croquer

17h30. Book signing for the children’s book Croq?vadrouille en Périgord? and the book Savoureux Périgord? Un terroir, une histoire, des cuisines? Bookings required. Free

L’événement Rencontre dédicace des livres à croquer Les Eyzies a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère