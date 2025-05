Rencontre-dédicace – Place 26 Douvres-la-Délivrande, 7 juin 2025 10:00, Douvres-la-Délivrande.

Rencontre-dédicace avec l’autrice Elodie Huet, poétesse et musicienne,

pour son livre Baobabs Bonobos (éd. Color gang). Entrée libre.

Place 26 26 Place Georges Lesage

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 9 62 61 01 78

English : Rencontre-dédicace

Book signing with author Elodie Huet, poet and musician,

for her book Baobabs Bonobos (ed. Color gang). Free admission.

German : Rencontre-dédicace

Signierstunde mit der Autorin Elodie Huet, Dichterin und Musikerin,

für ihr Buch Baobabs Bonobos (Verlag Color gang). Freier Eintritt.

Italiano :

Firma del libro con l’autrice Elodie Huet, poetessa e musicista,

per il suo libro Baobabs Bonobos (ed. Color gang). Ingresso libero.

Espanol :

Firma de libros con la autora Elodie Huet, poeta y músico,

por su libro Baobabs Bonobos (ed. Color gang). Entrada gratuita.

