Rencontre & dédicace du livre Danse avec la DDASS Espace Culturel Louis Delgrés Nantes mercredi 12 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-12 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

avec Chantal Loïal & l’association Repairs! 44 Dans le cadre du festival du Mois Kreyol#9, Chantal Loïal, chorégraphe guadeloupéenne de la Cie Difé Kako et directrice artistique du festival, viendra présenter son livre biographique « Danse avec la DDASS » écrit par Dominique Roederer, à paraître en automne aux éditions Project’îles. Un retour émotionnel sur son parcours personnel et artistique, entre mémoire, danse et identité créolisée. Discussion avec l’Association Repairs! 44, réseau d’entraide nantais pour l’insertion des jeunes sortants des réseaux de l’aide sociale à l’enfance.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/