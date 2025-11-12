Rencontre & dédicace du livre Danse avec la DDASS Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Rencontre & dédicace du livre Danse avec la DDASS Mercredi 12 novembre, 18h30 Espace Culturel Louis Delgrés Loire-Atlantique

avec Chantal Loïal & l’association Repairs! 44

Dans le cadre du festival du Mois Kreyol#9, Chantal Loïal, chorégraphe guadeloupéenne de la Cie Difé Kako et directrice artistique du festival, viendra présenter son livre biographique « Danse avec la DDASS » écrit par Dominique Roederer, à paraître en automne aux éditions Project’îles.

Un retour émotionnel sur son parcours personnel et artistique, entre mémoire, danse et identité créolisée.

Discussion avec l’Association Repairs! 44, réseau d’entraide nantais pour l’insertion des jeunes sortants des réseaux de l’aide sociale à l’enfance.

