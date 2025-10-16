Rencontre dédicace et lecture avec Sarah Masson Librairie du château Excideuil

Rencontre dédicace et lecture avec Sarah Masson

Librairie du château 2 place du château Excideuil Dordogne

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

A 18h à la librairie du château

Lecture et dédicace avec Sarah Masson.

Temps de rencontre avec l’autrice autour de son recueil de poésie Désexister .

Librairie du château 2 place du château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 01 45 contact@lesgrandesfenetres.fr

Um 18 Uhr in der Buchhandlung des Schlosses

Lesung und Signierstunde mit Sarah Masson.

Zeit für ein Treffen mit der Autorin rund um ihren Gedichtband Désexister .

Alle 18.00 presso la libreria dello Château:

Lettura e firma del libro con Sarah Masson.

Un’occasione per incontrare l’autrice e discutere della sua raccolta di poesie Désexister .

A las 18.00 h en la librería del castillo:

