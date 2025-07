Rencontre dédicace Eva Binamé Libraire de l’Avenir Eygalières

Rencontre dédicace Eva Binamé

Samedi 2 août 2025 de 10h30 à 12h. Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-08-02 10:30:00

fin : 2025-08-02 12:00:00

2025-08-02

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre dédicace avec Eva Binamé, le samedi 2 août de 10h30 à 12h !

Rencontre-dédicace avec l’autrice Eva Binamé pour la sortie de son 3ème roman « Le secret de la manade ».



Albane, Jerem, Manu, Olive, Estelle, Vince et Stan. Le clan des sept.

Sept amis qui avaient grandi ensemble, avaient partagé les premières peines de cœur, les conflits avec leurs parents, les premières sorties et la soirée qui avait bouleversé leur vie. Quand on partage tout, même le pire, on devient invincible. C’était le sentiment qu’ils avaient que rien ni personne ne pourrait jamais ébranler cette amitié.

Jusqu’à ce que Marius, le fils de Jerem, décide de chambouler cet équilibre, dix-huit ans plus tard.

Saviez-vous que même les amitiés les plus solides pouvaient être mises à rude épreuve et que chaque choix pouvait avoir des conséquences irréversibles?



À noter dans vos agendas, on vous attend nombreux ! .

Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

English :

The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières invites you to a book signing with Eva Binamé on Saturday 2 August from 10.30am to 12pm!

German :

Die Buchhandlung Librairie de l’Avenir in Eygalières lädt Sie am Samstag, den 2. August, von 10:30 bis 12:00 Uhr zu einer Signierstunde mit Eva Binamé ein!

Italiano :

La Librairie de l’Avenir di Eygalières organizza una firma del libro con Eva Binamé sabato 2 agosto dalle 10.30 alle 12.00!

Espanol :

La Librairie de l’Avenir de Eygalières organiza una firma de libros con Eva Binamé el sábado 2 de agosto, de 10.30 a 12.00 horas

