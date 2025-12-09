RENCONTRE – DEDICACE EXCEPTIONNELLE AVEC BART VAN LOO ET SES TEMERAIRES ! Tour Jean sans Peur PARIS

EVENEMENT !

A la suite de son premier ouvrage devenu best seller Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l’Europe (Ed. Flammarion), l’auteur Bart van Loo très connu en Belgique et aux Pays Bas, propose dans un second ouvrage Le tour de la Grande Bourgogne (Ed. Flammarion) de marcher sur les pas des Ducs de Bourgogne afin de découvrir toute la richesse de leur patrimoine architectural et artistique à la fin du Moyen Âge, en France, Belgique et Flandres et actuels Pays Bas.

Afin de promouvoir ce second tome, il réalise actuellement une tournée dans toutes les villes ayant un lien avec les puissants ducs ! C’est donc tout naturellement que son chemin fera halte le mardi 9 décembre à la tour Jean sans Peur, unique vestige du palais parisien des ducs de Bourgogne qui couvrait près d’un hectare à la fin du Moyen Âge.

Ce mardi 9 décembre 2025 à 19h, venez rencontrer l’auteur pour un échange autour de ses Téméraires et une dédicace de son ouvrage Le tour de la Grande Bourgogne !

L’ouvrage sera disponible à la vente lors de cette rencontre.

Accès gratuit sur réservation obligatoire ! (01 40 26 20 28 – contact@tourjeansanspeur.com)

Merci de vous procurer cet ouvrage soit le soir même pour aider à financer la soirée (et l’auteur !), soit dans toutes les bonnes et vraies librairies !

Un cadeau dédicacé idéal pour Noël pour tous les passionnés d’histoire !

Toutes les infos sur l’ouvrage sur le site dédié Le tour de la Grande Bourgogne

Présentation de l’auteur Bart van Loo ici

Toutes les infos pour la rencontre dédicace sur le site de la tour Jean sans Peur :

www.tourjeansanspeur.com

BART VAN LOO, AUTEUR A SUCCÈS, PASSIONNÉ PAR LES DUCS DE BOURGOGNE, VIENT PRESENTER SON NOUVEAU LIVRE SUR LA ROUTE DES TEMERAIRES À LA TOUR JEAN SANS PEUR !

Le mardi 09 décembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 84 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-09T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-09T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-09T19:00:00+02:00_2025-12-09T21:30:00+02:00

Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 PARIS

https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ +33140262028 contact@tourjeansanspeur.com