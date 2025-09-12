Rencontre dédicace ‘Femmes’ Discussion et lecture à deux voix Valençay

Rencontre dédicace ‘Femmes’ Discussion et lecture à deux voix Valençay vendredi 12 septembre 2025.

Rencontre dédicace ‘Femmes’ Discussion et lecture à deux voix

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Rencontre dédicace avec Maud BRUNAUD et Ghislaine ANTOINE » Auteures à La Bouinotte »

Découvrez le rôle des femmes et de leur influence dans leurs œuvres respectives. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Signing session with Maud BRUNAUD and Ghislaine ANTOINE « Auteures à La Bouinotte »

German :

Autogrammstunde mit Maud BRUNAUD und Ghislaine ANTOINE » Auteurs à La Bouinotte »

Italiano :

Sessione di firme con Maud BRUNAUD e Ghislaine ANTOINE « Auteures à La Bouinotte »

Espanol :

Sesión de firmas con Maud BRUNAUD y Ghislaine ANTOINE « Auteures à La Bouinotte »

