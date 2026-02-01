Rencontre/Dédicace Fredéric Poulain Les Plumes noires, Regards et rumeurs sur le monde d’à côté CAUTERETS Cauterets

Rencontre/Dédicace Fredéric Poulain Les Plumes noires, Regards et rumeurs sur le monde d’à côté

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif :

2026-02-20 10:00:00

2026-02-20 12:00:00

2026-02-20

Venez à la rencontre de Frédéric Poulain, photographe naturaliste de Cauterets qui vous présentera son Livre de photographies Les Plumes noires, regards et rumeurs sur le monde d’à côté

A travers une sélection de photographies sensibles, Frédéric nous invite à ralentir, à écouter le chant du silence, à suivre les traces discrètes du sauvage.

Originaire de Normandie, Frédéric Poulain a découvert la montagne en s’installant dans les Pyrénées durant son adolescence.

La randonnée, le bivouac et l’observation l’ont peu à peu rapproché des grands espaces naturels.

Il y a 9 ans, il découvre et se passionne pour la photographie animalière. Depuis, il consacre une grande partie de son temps à l’affût, guidé par la beauté fragile de la nature.

Ce sont les rencontres imprévues, furtives, qui nourrissent son regard et offrent ces instants éphémères qu’il essaie de capter avec sincérité.

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

English :

Come and meet Frédéric Poulain, naturalist photographer from Cauterets, who will present his photography book Les Plumes noires, regards et rumeurs sur le monde d’à côté

Through a selection of sensitive photographs, Frédéric invites us to slow down, to listen to the song of silence, to follow the discreet traces of the wild.

Originally from Normandy, Frédéric Poulain discovered the mountains when he moved to the Pyrenees in his teens.

Hiking, bivouacking and observation gradually brought him closer to the great outdoors.

9 years ago, he discovered his passion for wildlife photography. Since then, he has spent much of his time on the lookout, guided by the fragile beauty of nature.

It’s the unexpected, furtive encounters that nourish his gaze and offer those fleeting moments he tries to capture with sincerity.

