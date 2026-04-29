Dieppe

[Rencontre dédicace] Glenn James Brown

La Grande Ourse Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Amis ! En ce jour célébrant la Saint Godric, il me faut d’abord vous dire une chose. Ainsi commence le monologue du ménestrel Mother Naked.

A travers un enchâssement de récits et les extravagances verbales de son conteur, Glen James Brown offre en filigrane une critique sociale acide qui s’étend au-delà du Moyen Âge et résonne cruellement avec le monde dans lequel nous vivons.

Un texte original publié aux éditions du Typhon qui avance à bâtons rompus mais sans jamais perdre le nord.

En partenariat avec le Festival Terres de Paroles. .

La Grande Ourse Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com

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English : [Rencontre dédicace] Glenn James Brown

L’événement [Rencontre dédicace] Glenn James Brown Dieppe a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie