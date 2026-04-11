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Rencontre Dédicace Hasparren

Rencontre Dédicace Hasparren

Rencontre Dédicace Hasparren samedi 18 avril 2026.

Adresse : Café Et'Abar

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0

Hasparren

Rencontre Dédicace

Café Et’Abar Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Rencontre, Thaym, une odyssée syrienne.
Un exil de la Syrie à la France.   .

Café Et’Abar Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Rencontre Dédicace

L’événement Rencontre Dédicace Hasparren a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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