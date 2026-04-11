Rencontre Dédicace Hasparren
Rencontre Dédicace Hasparren samedi 18 avril 2026.
Hasparren
Rencontre Dédicace
Café Et’Abar Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Rencontre, Thaym, une odyssée syrienne.
Un exil de la Syrie à la France. .
Café Et’Abar Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Rencontre Dédicace
L’événement Rencontre Dédicace Hasparren a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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