Rencontre-dédicace Iffendic
Rencontre-dédicace Iffendic samedi 20 septembre 2025.
Rencontre-dédicace
Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Le samedi 20 septembre de 15h à 16h30, la médiathèque d’Iffendic vous propose une rencontre dédicace.
Iffendic dans la guerre 1939-1945
Après L’étrange dame de la Châsse , paru en 2023, Josette Ducloyer vous invite à la rencontrer autour de son second livre Iffendic dans la guerre 1939-1945 , dans lequel elle a choisi de raconter l’histoire de la guerre à l’échelle de sa commune natale.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Public ado/adulte. .
Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
