Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Le samedi 20 septembre de 15h à 16h30, la médiathèque d’Iffendic vous propose une rencontre dédicace.

Iffendic dans la guerre 1939-1945

Après L’étrange dame de la Châsse , paru en 2023, Josette Ducloyer vous invite à la rencontrer autour de son second livre Iffendic dans la guerre 1939-1945 , dans lequel elle a choisi de raconter l’histoire de la guerre à l’échelle de sa commune natale.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Public ado/adulte. .

Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

