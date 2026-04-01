Albas

Rencontre/dédicace Jean Maison fondateur Le comptoir d’herboristerie

Albas Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Rencontre & dédicace en présence de M

Rencontre & dédicace en présence de M. Jean Maison, fondateur de l'entreprise corrézienne "Le comptoir d'herboristerie", autour des plantes et de leurs secrets. Il présentera son ouvrage "Herboriste".

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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23 lebonairestdansleslivres@gmail.com

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English :

Meeting and book signing with M

L’événement Rencontre/dédicace Jean Maison fondateur Le comptoir d’herboristerie Albas a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot