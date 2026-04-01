Rencontre/dédicace Jean Maison fondateur Le comptoir d’herboristerie Albas
Rencontre/dédicace Jean Maison fondateur Le comptoir d’herboristerie Albas vendredi 10 avril 2026.
Albas
Rencontre/dédicace Jean Maison fondateur Le comptoir d’herboristerie
Albas Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Rencontre & dédicace en présence de M
Rencontre & dédicace en présence de M. Jean Maison, fondateur de l'entreprise corrézienne "Le comptoir d'herboristerie", autour des plantes et de leurs secrets. Il présentera son ouvrage "Herboriste".
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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23 lebonairestdansleslivres@gmail.com
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English :
Meeting and book signing with M
L’événement Rencontre/dédicace Jean Maison fondateur Le comptoir d’herboristerie Albas a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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