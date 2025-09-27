Rencontre-dédicace Jean-Paul Koffman Châteaugiron
3 Rue Saulnerie Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Jean-Paul Kauffmann, journaliste, sera présent samedi 27 septembre à 10h30 à la Librairie Aux Vieux Livres pour une rencontre dédicaces de son dernier livre « L’Accident » aux éditions Equateurs Littérature.
2 janvier 1949, dix-huit footballeurs du bourg de Corps-Nuds, en Bretagne, revenant d’un match, trouvent la mort dans un accident. Cette tragédie a marqué la France entière et pesé sur la jeunesse de Jean-Paul Kauffmann, enfant du même village. Ce fait-divers est le point de départ d’une enquête sur les distorsions de la mémoire.
Comment cet accident annonce-t-il la journée du 22 mai où Jean-Paul Kauffmann sera enlevé à Beyrouth et détenu en otage durant trois années ?
La boulangerie paternelle, une étrange église, l’odeur d’un monde rural disparu… Après l’accident libanais, ce récit sur l’inexplicable s’est imposé à l’auteur. Sans l’enlèvement qui a fait resurgir ses premières années, Jean-Paul Kauffmann n’aurait probablement jamais eu le désir de raconter son après-guerre. Refuge et protection, cette enfance l’a sauvé. Grâce à elle, une partie de sa vie de prisonnier a échappé à ses ravisseurs.
Ce livre à la fois enquête et récit intime nous apprend à sentir, regarder, observer. Tout lecteur y retrouvera sa part d’enfance, ce sanctuaire dont on se croit le propriétaire.
