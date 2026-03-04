Rencontre/dédicace Jeanne d’Arc et les villes qu’elle a traversées (Tome 1) Gien

Rencontre/dédicace Jeanne d’Arc et les villes qu’elle a traversées (Tome 1)

1 Place du Château Gien Loiret

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

2026-04-12

Rencontre/Dédicace avec Jean Chen pour son ouvrage illustré consacré à la France du XVe siècle sur les traces de Jeanne d’Arc.

L’artiste Jean Chen y reconstitue, à travers des aquarelles et des dessins spectaculaires, les villes, châteaux et églises qu’elle a traversés (Orléans, Tours, Bourges, Blois, Poitiers, Chinon, Loches, etc.), du Val de Loire au Berry, du Poitou au Bourbonnais.

Accompagné des textes d’une trentaine de spécialistes, l’ouvrage restitue le contexte historique et l’aspect des cités médiévales, esquissant déjà leur visage contemporain. Il s’agit d’un album de prestige destiné aux passionnés d’histoire et de patrimoine.

Tarifs 6 € pour la rencontre seule, 10 € avec visite libre du musée incluse. Gratuit pour les Loirétains (sur justificatif). Places limitées, réservation conseillée. 10 .

1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 43 chateau.musee-gien@loiret.fr

Meeting/Dedication with Jean Chen for his illustrated book on 15th-century France in the footsteps of Joan of Arc.

