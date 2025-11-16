Rencontre dédicace Julia ZIMMERLICH

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : 2025-11-16 17:00:00

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Vous avez le désir de vous engager dans votre commune ?

Vous avez raison ! C’est à l’échelle locale que tout se joue pour demain. Restauration de la biodiversité, protection des arbres remarquables, développement des pistes cyclables et des énergies renouvelables citoyennes, soutien à une agriculture paysanne et à une alimentation locale, lutte contre les constructions immobilières à outrance… Si les grandes orientations pour le climat sont définies aux niveaux national ou européen, c’est bien aux échelles intercommunale et municipale qu’elles se déclinent.

Riche de son expérience de conseillère municipale dans une commune de 4 000 habitants, de ses multiples vies associatives et de ses explorations autour de l’engagement, Julia Zimmerlich défend la vision d’une coopération indispensable entre élus locaux, citoyens et associations pour accélérer les changements. D’une heure par mois à un mi-temps (ou plus !), découvrez toutes les manières de contribuer en fonction de vos aspirations et de votre disponibilité. Et surtout de rejoindre ou créer un collectif durable autour de vous pour passer de l’idée à l’action.

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com

English :

Do you want to get involved in your community?

Then you’re right! It’s at the local level that everything is at stake for tomorrow. Restoring biodiversity, protecting remarkable trees, developing bicycle paths and renewable energies, supporting small-scale farming and local food production, fighting against excessive building development? While the main orientations for the climate are defined at national and European level, it is at inter-municipal and municipal level that they are implemented.

Drawing on her experience as a local councillor in a municipality of 4,000 inhabitants, her multiple associative lives and her explorations of commitment, Julia Zimmerlich defends the vision of indispensable cooperation between local councillors, citizens and associations to accelerate change. From one hour a month to half-time (or more!), discover all the ways you can contribute, according to your aspirations and availability. And above all, join or create a sustainable collective around you to move from idea to action.

German :

Haben Sie den Wunsch, sich in Ihrer Gemeinde zu engagieren?

Dann haben Sie Recht! Die Weichen für morgen werden auf lokaler Ebene gestellt. Die Wiederherstellung der Artenvielfalt, der Schutz bemerkenswerter Bäume, die Entwicklung von Fahrradwegen und erneuerbaren Energien für Bürger, die Unterstützung einer bäuerlichen Landwirtschaft und lokaler Lebensmittel, der Kampf gegen übermäßigen Wohnungsbau? Die großen Leitlinien für den Klimaschutz werden zwar auf nationaler oder europäischer Ebene festgelegt, aber auf interkommunaler und kommunaler Ebene werden sie umgesetzt.

Mit ihrer Erfahrung als Gemeinderätin in einer Gemeinde mit 4000 Einwohnern, ihrem vielfältigen Vereinsleben und ihren Erkundungen zum Thema Engagement vertritt Julia Zimmerlich die Vision einer unerlässlichen Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitikern, Bürgern und Vereinen, um den Wandel zu beschleunigen. Von einer Stunde im Monat bis zu einer Halbtagsstelle (oder mehr!): Entdecken Sie alle Möglichkeiten, sich entsprechend Ihren Wünschen und Ihrer Verfügbarkeit zu engagieren. Und vor allem, wie Sie sich einem nachhaltigen Kollektiv anschließen oder ein solches um sich herum gründen können, um von der Idee zur Tat zu schreiten.

Italiano :

Volete impegnarvi nella vostra comunità locale?

Allora fate bene a farlo! È a livello locale che si gioca tutto per il domani. Ripristinare la biodiversità, proteggere gli alberi più belli, sviluppare piste ciclabili ed energie rinnovabili, sostenere l’agricoltura su piccola scala e la produzione alimentare locale, lottare contro l’eccessivo sviluppo edilizio? Mentre le grandi linee guida per il clima sono definite a livello nazionale ed europeo, è a livello intercomunale e comunale che vengono attuate.

Attingendo alla sua esperienza di consigliere comunale in un comune di 4.000 abitanti, alle sue numerose vite associative e alle sue esplorazioni di impegno, Julia Zimmerlich difende la visione di una cooperazione essenziale tra consiglieri locali, cittadini e associazioni per accelerare il cambiamento. Da un’ora al mese a metà tempo (o più!), scoprite tutti i modi in cui potete contribuire, in base alle vostre aspirazioni e disponibilità. E soprattutto, unitevi o create intorno a voi un collettivo sostenibile per passare dalle idee all’azione.

Espanol :

¿Quiere participar en su comunidad local?

Entonces, ¡hazlo! Es a nivel local donde todo está en juego para el mañana. Restaurar la biodiversidad, proteger árboles notables, desarrollar carriles bici y energías renovables, apoyar la agricultura a pequeña escala y la producción local de alimentos, luchar contra el desarrollo excesivo de la construcción? Si bien las grandes orientaciones para el clima se definen a escala nacional y europea, es a escala intermunicipal y municipal donde se ponen en práctica.

Basándose en su experiencia como concejala en un municipio de 4.000 habitantes, en sus numerosas vidas asociativas y en sus exploraciones del compromiso, Julia Zimmerlich defiende la visión de una cooperación esencial entre concejales, ciudadanos y asociaciones para acelerar el cambio. Desde una hora al mes hasta media jornada (¡o más!), descubra todas las formas en que puede contribuir, según sus aspiraciones y disponibilidad. Y sobre todo, únete o crea un colectivo sostenible a tu alrededor para pasar de las ideas a la acción.

