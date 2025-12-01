Rencontre dédicace Julie Chabaud Libraire de l’Avenir Eygalières

Rencontre dédicace Julie Chabaud

Samedi 20 décembre 2025 de 10h à 12h. Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-20

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre dédicace avec Julie Chabaud, le samedi 20 décembre de 10h à 12h !Familles

À l’occasion de la journée de Noël à Eygalières, l’autrice jeunesse mollégeoise Julie Chabaud vous donne rendez-vous pour célébrer la sortie de son tout premier album Le village du Père Noël en 24 jours .



Plongez dans un univers tendre et féerique, à la découverte des coulisses du Village du Père Noël, raconté jour après jour.

Une belle occasion de rencontrer l’autrice, d’échanger sur son travail et de repartir avec un exemplaire dédicacé.

Un atelier de customisation de décoration de Noël sera également proposé et les petits artistes pourront repartir avec !



Petits et grands sont les bienvenus pour partager ce moment festif et chaleureux. Venez nombreux soutenir une autrice locale et vivre la magie de Noël avant l’heure !

Dans la limite des places disponibles, sur inscription uniquement auprès de la librairie.



Profitez-en ensuite pour participer aux animations de l’après-midi dans le village avant d’assister à la grande parade de Noël suivie de son feu d’artifice. .

Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

English :

The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières invites you to a book signing with Julie Chabaud on Saturday 20 December from 10am to 12pm!

